Вашингтон, 14 мая, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Дочь президента США Дональда Трама Иванка Трамп прибыла в Израиль для открытия американского посольства в Иерусалиме, сообщает 14 мая The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Данное событие, как ожидается, будет сопровождаться эскалацией насилия в Секторе Газа.

По словам Иванки Трамп, она возвращается в Иерусалим, признанный главой Белого дома столицей еврейского государства, с «великой радостью».

«Мы с нетерпением ждем празднование 70-летней годовщины основания государства Израиль», — написала дочь президента в своем Instagram.

«Мы будем молиться за прекрасное будущее американо-израильского союза. Мы будем молиться о мире», — добавила Иванка Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означает признание спорного города столицей еврейского государства.

Данный факт вызвал бурю негативных эмоций в международном сообществе, однако он стал констатацией прочных союзнических отношений между двумя государствами. Перенос посольства должен произойти сегодня, 14 мая.