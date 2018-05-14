Москва, 14 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство России подготовит предложения по налоговой системе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, все решения по настройке налоговой системы России будут приняты в весеннюю сессию до середины июля.

«Повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ) не планируется», — утончил Силуанов.

В настоящее время сформируется новый состав правительства, который и будет готовить новые предложения.

Предложения правительства РФ рассмотрят депутаты Госдумы РФ, отметил и. о министра финансов.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительством обсуждается возможность повышения ставки НДФЛ c 13% до 15%. Речь идёт о гражданах с зарплатами от 7 млн до 10 млн рублей в год.

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что правительство рассматривает возможность изменения структуры налогов с целью подстегнуть рост экономики.

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