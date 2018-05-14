Силуанов: Повышения НДФЛ не планируется
Москва, 14 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство России подготовит предложения по налоговой системе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.
По его словам, все решения по настройке налоговой системы России будут приняты в весеннюю сессию до середины июля.
«Повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ) не планируется», — утончил Силуанов.
В настоящее время сформируется новый состав правительства, который и будет готовить новые предложения.
Предложения правительства РФ рассмотрят депутаты Госдумы РФ, отметил и. о министра финансов.
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Как сообщало ИА REGNUM, правительством обсуждается возможность повышения ставки НДФЛ c 13% до 15%. Речь идёт о гражданах с зарплатами от 7 млн до 10 млн рублей в год.
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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что правительство рассматривает возможность изменения структуры налогов с целью подстегнуть рост экономики.
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