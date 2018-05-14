Вашингтон, 14 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Дочь американского сенатора Джона Маккейна Меган Маккейн заявила, что помощница президента США Дональда Трампа Келли Садлер так и не извинилась за неудачную шутку в отношении ее отца, сообщает 14 мая Fox News.

Frank Plitt Джон Маккейн

«Во время разговора с Келли я попросила ее публично извиниться за свои слова, она пообещала сделать это», — подчеркнула Маккейн.

«Однако я полагаю, что она никогда этого не сделает. Я не могу понять, как после таких слов можно продолжать оставаться в своей должности», — добавила дочь умирающего сенатора.

Напомним, у известного своей активной антироссийской позицией сенатора США Джона Маккейна был диагностирован рак мозга. Врачи бессильны перед этим заболеванием, что означает неминуемую смерть законодателя в ближайшем будущем.

Во время обсуждения кандидатуры на пост директора ЦРУ, помощница Трампа неудачно пошутила по этому поводу, заявив, что мнение Маккейна можно не учитывать, так как «он все равно вскоре умрет».

Данное высказывание просочилось в СМИ и стало использоваться в борьбе против главы Белого дома. Оппозиция требует отставки Садлер, однако администрация президента игнорирует данный факт.