Уфа, 14 мая, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Башкирии высока вероятность ухода в отставку сразу трёх министров и вице-премьера правительства. Участие в праймериз «Единой России» на мандаты депутатов Государственного Собрания — Курултая республики министра финансов Риды Субханкуловой, министра молодёжной политики и спорта Андрея Иванюты, министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Афонина и вице-премьера Николая Хорошилова с высокой долей вероятности означает их уход из республиканского правительства. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Михайличенко.

(сс) jarmoluk Шахматы

«Участие в праймериз «Единой России» министров с высокой долей вероятности означает их уход из республиканского правительства. Их вероятный переход в законодательные органы власти — это попытка усилить Госсобрание опытными специалистами и повысить авторитет законодательной власти в регионе», — считает Михайличенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после неудачной попытки разыграть национальную карту на выборах президента России башкирские национальные движения намерены продвинуть своих представителей в региональный парламент. Участие в праймериз членов правительства Башкирии можно считать превентивной мерой главы региона Рустэма Хамитова.

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Заявления на участие в предварительном голосовании от единороссов на выборах в Госсобрание Башкирии за период со 2 апреля по 8 мая подали свыше 500 человек. Среди них и высокопоставленные чиновники правительства республики.

Рида Субханкулова намерена претендовать на место депутата от Усенского одномандатного избирательного округа №51, в который входят частично Туймазинский район и Буздякский район, где министр финансов родилась.

Николай Хорошилов планирует выдвигаться по территории территориальной группы Баженовского избирательного округа № 37. В него входят часть территории Дюртюлинского района и Бирский район, администрацию которого Хорошилов возглавлял с ноября 2005 года до августа 2017 года. Именно с поста главы района он и пришёл в республиканское правительство.

Министр ЖКХ Сергей Афонин претендент на кресло депутата от одномандатного избирательного округа и территории территориальной группы Кумертауского избирательного округа №15. В 1996—2010 годы Афонин возглавлял администрацию города Кумертау и городского округа город Кумертау.

Министр молодёжной политики и спорта Андрей Иванюта претендует на мандат от Металлургического избирательного округа №35, куда среди прочего входит часть территории городского поселения город Белорецк и городской округ ЗАТО город Межгорье.

Напомним, дебаты в рамках праймериз пройдут до 27 мая, а предварительное голосование состоится 3 июня. Если министры и вице-премьер пройдут на выборах и станут депутатами, то должны будут сложить свои полномочия в правительстве.

Выборы в Госсобрание пройдут в сентябре 2018 года. В него необходимо избрать 110 депутатов, половина из которых избирается по одномандатным округам, а 55 — по единому избирательному округу от политических партий. Для последних закреплён 5% — ныйбарьер. На выборах предыдущего созыва его преодолели «Единая Россия» и КПРФ.

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