Москва, 14 мая, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, воздух в Москве прогреется до 25 — 27 градусов тепла. По данным синоптиков, несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 1−6 м/с, относительная влажность около 17%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм ртутного столба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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По данным центра «Фобос», теплая погода ожидает и жителей Подмосковья. Здесь местами температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.

В ближайшие несколько дней ночи будут холодными. Столбики термометров в ночные часы не поднимутся выше 13−14 градусов.

«В атмосфере сохранится непререкаемое господство скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждет солнечная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном выше, чем в середине лета», — прокомментировали в центре.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца сегодняшнего дня, 14 мая, гидрометцентр России продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области. В столичном регионе из-за жаркой сухой погоды сохраняется высока пожароопасность.