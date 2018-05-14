Грозный, 14 мая, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Атаковавший прохожих в Париже уроженец Чечни воспитывался во французском обществе, сообщил 13 мая глава региона Рамзан Кадыров на своей странице Вконтакте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — написал Кадыров.

Напомним, 12 мая, в субботу вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих недалеко от Парижской оперы. В результате нападения один человек погиб, четверо пострадали. Преступника ликвидировали сотрудники полиции.

Вскоре было установлено, что злоумышленник — Хамзат Азимов, уроженец Чечни 1997 года рождения. Его происхождение стало поводом, который использовали западные СМИ, чтобы раздуть очередную антироссийскую кампанию. В своих публикациях они сообщали о якобы имевшем месте «чеченском следе» в совершенном преступлении.

Комментируя подобные обвинения, Кадыров заявил, что «вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции».

Он добавил, что «Хамзат вырос во Франции и преступником стал в этой стране», и выразил уверенность в том, что судьба молодого человека сложилась бы иначе, если бы он провёл детство и юношеские годы в Чечне.

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