Москва, 14 мая, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), в котором примет участие президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также в заседании ЕАЭС примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении.

Так, планируется согласовать планы по углублению экономической интеграции и либерализации общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Будут приняты основные направления макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2018−2019 гг.

Также участники заседания наметят практические шаги по развитию сотрудничества в таких сферах, как атомная и возобновляемая энергетика, цифровая экономика, медицина, социальная политика.

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Особое внимание планируется уделить расширению международной деятельности Евразийского экономического совета.

Кроме того, состоится ряд двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами стран — членов ЕАЭС.

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В частности, будут организованы переговоры с новым премьер-министром Армении, вступившим в должность 8 мая Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главами Киргизии и Казахстана Сооронбаем Жээнбековым и Нурсултаном Назарбаевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обязательно примет участие в саммите ЕАЭС, на полях которого проведет двусторонние встречи с главами государств — членов союза.

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