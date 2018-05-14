Каракас, 14 мая, 2018, 07:28 — ИА Регнум.

Соединенные Штаты Америки совместно с Организацией американских государств (ОАГ) намерены вторгнуться в Венесуэлу после президентских выборов. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес 13 мая.

Joel Alvarez Президент Боливии Эво Моралес

Боливийский лидер опубликовал свое предостережение в соцсети Twitter.

«Мы заявляем, что США и ОАГ разработали план по уничтожению Венесуэлы: перед выборами будут совершены акты насилия, поддержанные СМИ, а после выборов будет предпринята попытка вторжения вооруженных сил соседних государств», — написал Эво Моралес.

На прошлой неделе вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Запад должен «сделать больше для поддержки венесуэльского народа в его борьбе с угнетателями». Он призвал страны — союзники США оказать давление на власти Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

«Мы должны это сделать, потому что, как сказал президент ДональдТрамп, стабильная и мирная Венесуэла лучше послужит интересам полушария», — заявил Пенс в одном из выступлений.

Напомним, президентские выборы в Венесуэле пройдут 20 мая. Основными кандидатами являются действующий президент Николас Мадуро, оппозиционный губернатор провинции Лара Анри Фалькон и священник Хавьер Бертуччи.

Оппозиционный альянс «Круглый стол демократического единства» (сокр. MUD) отказался принимать участие в выборах и призвал к их бойкоту. В течение этой недели MUD будет проводить акции протеста в Каракасе.