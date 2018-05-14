Москва, 14 мая, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Эксперты Роспотребнадзора опровергли сведения о «массовой фальсификации» молока и молочных продуктов на территории России. Об этом говорится в опубликованных 14 мая ведомством результатах исследований.

Sk.ru Молоко

Отмечается, что сотрудниками Роспотребнадзора были проведены лабораторные исследования следующих категорий молочных продуктов: творог (9% жирности), питьевое молоко (3,2% жирности), сливочное масло (72,5% жирности).

«В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям», — сообщает сайт ведомства.

По сведениям экспертов, из 90 отобранных проб молока и 82 — сливочного масла оказались надлежащего качества 72 и 53 пробы соответственно. Также были проведены исследования молочных продуктов, в ходе которых выяснен уровень использования немолочных жиров в молоке и твороге.

«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, молочные продукты были проверены на наличие антибиотиков — превышение содержания данного класса веществ было выявлено в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла. Что касается микробной контаминации, в ведомстве отметили, что таких проб молочной продукции на анализ не поступило.

Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном из образцов, взятых на анализ, не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с лета 2018 года может начаться пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами в зависимости от их пользы для потребителя.

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Сообщается, что товары предлагается маркировать цветами светофора в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот. Красным цветом будут маркировать продукты, в котором совсем нет полезных веществ, если продукт питания содержат заменители — на нем будет желтая отметка, а если он полностью натуральный — то зеленая.

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