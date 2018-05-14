Иркутск, 14 мая, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (БМПП) Сергей Зенков подтвердил опасения, что вылов омуля и его продажа в Прибайкальской зоне продолжаются, несмотря на запрет. Более того, некоторые добытчики ищут способы обойти закон.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В интервью Областной газете он признался, что первые результаты масштабной проверки исполнения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов указывают на наличие множества нарушений в этой отрасли.

«Проверки мест массовой реализации рыбы констатируют, что омуля на рынках много, причем он является свежевыловленным. Такая ситуация сложилась на рынках Северобайкальска, Листвянки. Всем подобным фактам дается принципиальная уголовно-правовая оценка. Действия же самих продавцов будут оценены на предмет реализации имущества, добытого незаконным путем, в соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса РФ. Данная проверка прокуратурой еще не окончена, о ее результатах мы обязательно проинформируем общественность», — пояснил прокурор.

Сергей Зенков также напомнил, что квота для коренных малочисленных народов на 2018 год составляет 55 тонн.

«Улов они как употребляют в пищу, так и продают хозяйствующим субъектам. В настоящее время в надежде на получение квот общины коренных малочисленных народов Севера начали резко формироваться в Ольхонском районе. Здесь сразу хочу сказать, что каждую вновь образованную общину мы будем проверять самым тщательным образом, чтобы не допустить легализации браконьерства и нарушения различными недобросовестными гражданами прав истинных представителей коренных малочисленных народов», — подчеркнул руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года из-за сокращения его численности (исключая зимний любительский лов на удочку). При этом рыбаки, поймавшие омуля, не вправе продавать рыбу. Жители Бурятии могут ловить до 5 кг омуля в сутки, в Иркутской области норма выше — 20 кг. Тем не менее, в торговых точках по-прежнему лежат горы омуля. По самым приблизительным подсчётам, только в Листвянке оптовики, заправляющие всем процессом, получают от 3 до 10 миллионов рублей выручки в день.