Москва, 14 мая, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Валютные торги по рублёвым парам проходили 11 мая относительно спокойно. К закрытию сессии курс рубля снизился к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

К закрытию длинных позиций по рублю трейдеров подтолкнули снижение нефтяных котировок и коррекционный рост евро в паре с долларом на Форекс.

Курс доллара восстановился до 62,04 руб., курс евро — до 74,06 руб. По итогам недели российская валюта осталась в плюсе к доллару на 0,11%, к евро — на 1,09%.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,36%, до $76,72. Пока эксперты оценивают последствия выхода США из сделки по Ирану, спекулянты по нефти стали фиксировать прибыль.

Уже сейчас по утренним торгам можно сказать, что рублёвые пары откроются ростом. По доллару цель остается на уровне 63,23 руб. (закрытие ценового разрыва 62,58—63,23 от 10 мая). По евро цель сохраняется на уровне 75 рублей.

Напомним, 11 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 22 коп. (+0,36%), до 61,93 руб., курс евро — на 44 коп. (+0,60%), до 73,97 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-7,89%), евро/рубль — 237,3 млн евро (-5,08%).

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