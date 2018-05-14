Курган, 14 мая, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В Кургане на бывшем жилом доме мещанина Павла Ипокренского появилась надпись «Не сноси!». Таким образом активисты, сохраняющие культурное наследие столицы Зауралья, пытаются напомнить, что этот дом — объект культурного наследия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снос здания

Фотография с надписью появилась в группе зауральских урбанистов «Мой Курган».

«Какие-то деятели написали «Не сноси» на бывшем жилом доме П. П. Ипокренского по адресу ул. Климова, 25. Это выявленный объект культурного наследия. Вроде как и вандализм, и крик души, отражающий реальное положение дел. Ровно через дорогу, на месте сгоревшего и затем снесенного жилого дома Ф. К. Ухова уже работает строительная техника. Там планируют построить многоэтажный жилой дом», — сообщают неравнодушные курганцы.

До недавнего времени полукаменный дом мещанина Павла Ипокренского 1909 года постройки по адресу ул. Климова, 25 был жилым. Но в 2017 году его освободили от жильцов согласно программе переселения из аварийного и ветхого жилья. В декабре межведомственная комиссия горадминистрации Кургана приговорила к сносу этот и ещё один объект культурного наследия — дом подрядчика Романа Кошкина № 77 по улице Томина. С государственной охраны их снимают. Но пока они значатся в областном Перечне выявленных объектов культурного наследия.

Дом Кошкина тоже был построен в начале ХХ века. Уроженец Вятской губернии Роман Кошкин подростком приехал в Курган на заработки простым рабочим и стал преуспевающим застройщиком — возводил школы и больницы. В начале ХХ века получил большой заказ на строительство здания холодильника «Унион». После выполнения этого подряда у него появились средства на создание усадьбы, сообщает сайт «История Курганской области». Усадьбу у Кошкиных советская власть конфисковала. Осенью 2017 года дом находился в аварийном состоянии, зиял выбитыми стеклами.

Курганские краеведы и Общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия правительства Курганской области пытались защитить важные для истории и архитектуры Кургана усадьбы. Сейчас пишут в пабликах

«Вангую, что скоро сгорит», — полагает горожанин в паблике «Мой Курган».

«По закону объект культурного наследия сносить нельзя. А непригодный к восстановлению можно. Ждем. Шерлок: «А убийца тот, кто начнет строить», — несётся ироничное в ответ.

Не удалось общественникам защитить и рухнувший объект культурного наследия правительства Курганской области, дом №131 на улице Советской в столице Зауралья, который 4 мая 2018 года буквально обрушился. В управлении по охране объектов культурного наследия правительства Курганской области заявили тогда, что рухнувший дом имеет собственника — им является бывший депутат гордумы Эдуард Б.

«Мы неоднократно выносили предписания собственнику, чтобы он в указанные сроки устранил нарушения по состоянию объекта. Он этого не сделал. Теперь наше управление будет принимать меры, чтобы он понес соответствующее наказание», — сообщил порталу 45.ru глава управления Сергей Севостьянов.

Город теряет своё неповторимое историческое лицо, признают курганцы в социальных сетях. Ставятся типовые коробки «как везде». Ранее, в январе 2018 года был снесён «дом аптекаря Землянского» на улице Куйбышева. Данный объект вообще не успел пройти экспертизу для внесения в охранный реестр.