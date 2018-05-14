Чита, 14 мая, 2018, 06:50 — ИА Регнум. За прошедшие выходные площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась более чем на две тысячи гектаров. По данным регионального министерства природных ресурсов, на сегодняшнее утро, 14 мая, огнём охвачено 26 878 га. Сейчас в регионе действует 17 очагов возгорания в 9 районах (Балейском, Карымском, Могочинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Газимуро-Заводском), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

Напомним, 11 мая на территории лесного фонда региона действовало 16 лесных пожаров (в Агинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Карымском, Могочинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Калганском, Карымском, Сретенском, Хилокском районе). Общая площадь лесных возгораний составляла 24 139 га.

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О проблемах с организацией противопожарной работы в интервью Областной газете сообщил руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (БМПП) Сергей Зенков.

«Анализ состояния законности показывает, что уровень подготовки инспекторского состава администраций особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения по вопросам организации и тушения лесных пожаров является недостаточным. Значительная часть ООПТ не обеспечена охраной лесопожарных формирований. Отсутствует соответствующая инфраструктура, например, пожарные наблюдательные пункты. Периодичность авиационного мониторинга лесов ООПТ не соблюдается», — подчеркнул прокурор.

К тому же, по его словам, грубые нарушения законодательства были выявлены по итогам проверки подготовки к пожароопасному периоду администраций ООПТ, органов лесного хозяйства трёх байкальских субъектов .

«Установлены факты включения недостоверных данных в планы тушения лесных пожаров. Например, о единицах техники, которая фактически отсутствует, или об ответственных лицах за руководство тушениями лесных пожаров, с которыми на самом деле до начала пожароопасного периода прекращены трудовые отношения. До сих пор не сформированы команды некоторых пожарно-химических станций, не укомплектованы пункты сосредоточения пожарного инвентаря», — пояснил природоохранный прокурор.

Сергей Зенков назвал вопиющими случаи, когда выяснилось, что из 20 единиц техники 19 находились в неисправном состоянии, но при этом были включены в план тушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM об аналогичных нарушениях в преддверие пожароопасного сезона говорил также начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин. Выяснилось, что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%. Также, по данным ведомства, половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%.

Сейчас, судя по данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, в тушении пожаров задействованы 871 человек и 184 единицы техники.