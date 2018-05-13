Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздно вечером 13 мая прибыла в Сочи для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета. В международном аэропорту Сочи премьер-министра Армении встретил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Тигран Меграбян Никол Пашинян в Сочи

Первой остановкой Никола Пашиняна стала армянская церковь Святого Саркиса в Адлере, где премьер-министра встретили многочисленные представители армянской общины, которые скандировали: «Никол, Никол», глава Епархии Армянской Апостольской церкви юга России епископ Мовсес Мовсисян, представители духовенства церкви Святого Саркиса.

В церкви была совершена благословенная молитва приветствия. Премьер-министр возложил цветы к хачкару во дворе церкви. Пашинян также выступил с речью перед армянской общиной, представители которые тепло приветствовали новоизбранного премьер-министра.

Он отметил, что армяно-российские братские отношения должны быть укреплены. Пашинян выразил благодарность России за теплое принятие армянской общины и создание условий для нормальной жизни, однако подчеркнул, что целью у всех должна быть репатриация.

«Но я также хочу сказать, что нашей целью является великая репатриация — концентрация человеческого, финансового, экономического, духовного, научного потенциала или значительной части армянского народа в Республике Армения и обеспечение ее безопасности и нормального развития. Я призываю всех армян, бизнесменов Сочи и всех российских и армянских бизнесменов РФ приехать в Армению и сделать инвестиции, создать рабочие места, потому что это новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена», — цитирует Пашиняна «Арменпресс».

Он отметил, что в настоящее время репутация гражданина Армении и страны выше, чем когда-либо. «Созданы все условия, чтобы мы могли жить и творить на нашей родине. Несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что завтрашние наши встречи будут эффективными. Следовательно, Боже, храни Российскую Федерацию, Боже, храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба», — заключил Пашинян.

В ходе рабочего визита состоится первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Запланированы и другие двусторонние встречи премьер-министра Армении.