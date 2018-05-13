Москва, 13 мая, 2018, 23:41 — ИА Регнум. США пытаются навязать странам Европы дорогой сланцевый газ. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла по «Северному потоку — 2».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Посол США в ФРГ, обеспокоенный «Северным потоком — 2», выполняет ясную задачу: навязать Европе дорогой сланцевый газ из США, — написал сенатор. — Вот и причина «тревоги».

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Funke Mediengruppe заявил, что Вашингтон беспокоит строительство «Северного потока — 2».

По его словам, после строительства газопровода российская сторона может оказывать на Германию «влияние».

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