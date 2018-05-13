Лондон, 13 мая, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая 13 мая провела телефонную беседу с главой Ирана Хасаном Рухани, призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьер-министра.

ИА REGNUM Тереза Мэй. Иван Шилов

«Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары против израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак, — говорится в сообщении. — Она сказала, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Израиля в ночь на 10 мая запустили в направлении Сирии около 70 ракет. Власти Израиля заявили, что ракетный удар был направлен против иранских позиций в Сирии и является «ответом» на атаку против израильских позиций в районе Голанских высот со стороны военных Ирана.

Позднее Тегеран пообещал уничтожить Тель-Авив и Хайфу, если Израиль не откажется от своего «безрассудного» поведения.

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