София, 13 мая, 2018, 22:50 — ИА Регнум. В Болгарии совершил аварийную посадку пассажирский самолет, летевший в Польшу с острова Крит. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.

pixabay.com Cамолет в небе

По предварительным данным, нештатная ситуация на борту воздушного судна возникла из-за повреждения иллюминатора.

Отмечается, что никто из 180 человек (пассажиры и пилоты самолета) не пострадал.

В настоящее время все пассажиры находятся в транзитной зоне софийского аэропорта в ожидании резервного воздушного судна.

Другие подробности пока неизвестны.

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