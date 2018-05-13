Москва, 13 мая, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь НК «Роснефть» Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором принес извинения за свой неподобающий комментарий. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

Цитата: Радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев извиняется

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На вопрос агентства «Арменпресс» о том, достоверна ли информация, что пресс-секретарь НК «Роснефть» Михаил Леонтьев в своем письме извинился перед премьером Николом Пашиняном за неуважительный комментарий в адрес армянского народа, прозвучавший в эфире радио «Комсомольская правда», в пресс службе ответили: «Да, Михаил Леонтьев написал письмо Николу Пашиняну, где принес извинения премьеру за свой чрезвычайно эмоциональный и непозволительный комментарий. Он признал, что разногласия в политических подходах никоим образом не могут быть оправданием грубости и резкости его высказываний. Он также подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России. Леонтьев заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией «Роснефти», выразив надежду, что его неосмотрительное поведение никак не отразится на позитивном сотрудничестве между НК «Роснефть» и Арменией».

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