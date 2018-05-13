Симферополь, 13 мая, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Делегация из Франции посетит с двухдневным официальным визитом Крым. Об этом сообщил член комитета по делам национальностей, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в интервью РИА «Новости».

ИА REGNUM Крым. Иван Шилов

"В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян», — сказал Бальбек.

По его словам, представители французской делегации в рамках визита, который продлится с 14 по 16 мая, планируют подписать «соглашение о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Референдум прошел после госпереворота на Украине, где власть захватили националисты. Власти РФ не раз указывали, что голосование в Крыму прошло в соответствии со всеми нормами международного права и Устава ООН.

Тем не менее, Киев продолжают считать Крым украинской территорией.

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