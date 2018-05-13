Прага, 13 мая, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого ранее было совершено покушение в британском Солсбери, в 2012 году тайно посетил Прагу. Об этом пишет пражский еженедельник Respekt.

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По данным издания, бывший разведчик Скрипаль, сотрудничавший со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов, встречался с «представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию».

«По крайней мере, один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался в стране лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — передает вещатель.

Кроме того, отмечает пражский еженедельник, представители спецслужб Чехии позднее встретились со Скрипалем в Великобритании «как минимум один раз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле одного из торговых центров в британском Солсбери 4 марта.

Официальный Лондон бездоказательно объявил РФ причастной к инциденту. Москва опровергает обвинения.

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