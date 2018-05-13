Санкт-Петербург, 13 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Мост Бетанкура через Малую Неву в центре Петербурга возведен к чемпионату мира по футболу, он соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону через остров Серный. Мост открылся для движения автомобилей в 18:00 13 мая. Вместе с мостом введен в строй новый участок набережной Макарова, который связывает с Западным скоростным диаметром.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост Бетанкура в Петербурге

Как засвидетельствовал корреспондент ИА REGNUM, территория вокруг моста пока пребывает в состоянии стройки, а на самой переправе все работы тоже еще не завершили.

Дарья Драй ИА REGNUM «Новый мост — любимому Петербургу»

Попасть на мост Бетанкура можно с Уральской улицы на Васильевском острове или с Новоладожской улицы на Петроградской стороне.

Дарья Драй ИА REGNUM Недоделанные ограждения на мосту Бетанкура

Напомним, неразводной мост Бетанкура должен разгрузить Тучков мост и Васильевский остров. Мост обеспечит круглогодичное и круглосуточное сообщение между Василеостровским и Петроградским районами. На мосту предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид с моста Бетанкура — есть что исправить

Движение автомобилей по всем шести полосам открыто, но можно заметить, что качество асфальта на проезжей и пешеходной частях моста отличается в пользу первой. Для пешеходов асфальт вышел каким-то «шрамированным». Велосипедисты также уже пользуются трассой, хотя дорожку для них еще не отделили.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на мост Бетанкура

В пешеходной части в настоящее время остаются пыльные пластиковые блоки, которые не успели унести, а также некая арматура. Большая часть ограждений покрашена и выглядит основательно, но есть подозрительный участок в районе обзорной площадки. Там ограждения кажутся чересчур хлипкими, походят на временные и не покрашены.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид с моста Бетанкура на центр города

Виды с моста Бетанкура открываются шикарные: на Ростральные колонны, панораму Невы, а также на… «дыру в преисподнюю», которая, кажется, разверзлась под ногами — на Петровском острове, через который перекинут мост, всё еще идут активные работы, строители трудятся в окружении устрашающих металлоконструкций.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый мост Бетанкура

Дарья Драй ИА REGNUM Гуляющие на мосту Бетанкура

Также с моста очень хорошо видно растяжку, которую вывесили жители дома №5 по Ремесленной улице: «Мы не хотим жить под мостом». Ведь новый вантовый мост оказался удобен всем, кроме обитателей Петровского острова.

Но дому по Ремесленной, 5, еще повезло — их соседа, дом №3, ради моста вообще снесли. И то, что он являлся исторической дореволюционной постройкой, чей снос в принципе запрещен, никак не помогло.

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Дарья Драй ИА REGNUM Вид сверху на мост Бетанкура

Напомним, стоимость строительства моста Бетанкура достигает почти 9 млрд рублей. Переправа строилась с осени 2015 года в рамках подготовки Санкт-Петербурга к ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунг на доме у моста Бетанкура

Как сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, уже после открытия движения на мосту будут завершаться работы по благоустройству подэстакадного пространства, окраске металлоконструкций и монтажу лестничных сходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост Бетанкура прошел прямо у дома

Мост получил название в честь выдающегося российского государственного деятеля и ученого испанского происхождения Августина Бетанкура, внесшего большой вклад в развитие транспортной системы Российской империи.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на мосту Бетанкура

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Добавим, что 13 мая в Петербурге впервые открыли для пассажиров станцию метро «Новокрестовская», вблизи стадиона «Санкт-Петербург». Станция работала с 10 до 19 часов. Как ожидается, в постоянном режиме станция будет открыта к Дню города, 27 мая, вместе с «Беговой» — еще одной новой станцией на третьей линии метро. Все эти объекты также построены в рамках подготовки города к предстоящему «мундиалю».