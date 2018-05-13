Саратов, 13 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Чемпионат мира (ЧМ) по футболу в Российской Федерации в 2018 году будет проведен успешно. Об этом заявил посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич во время визита в Саратов.

ИА Красная Весна Стадион «Волгоград-Арена»

«Россия готовится к этому чемпионату, — сказал посол. — Россия готовится проявить исключительно гостеприимство, и Россия его проведет действительно с успехом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 в РФ пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны — Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи.

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