Киев, 13 мая, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования пострадавшим в ДТП в Белоруссии юным украинским футболистам и их семьям.

ИА REGNUM

«Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии», — написал Порошенко.

Глава государства также добавил, что дипломатам и врачам поручено предоставить всю необходимую помощь молодым спортсменам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, попал в ДТП на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь» в Белоруссии 13 мая.

Авария произошла вблизи деревни Мартынюки. По последним данным, в результате инцидента погиб один ребенок, еще шестеро получили серьезные травмы.

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