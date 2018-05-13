Симферополь, 13 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В воскресенье, 13 мая, в Керчи открылось рабочее движение автотранспорта по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского госкомитета по дорожному хозяйству.

Mintrans.ru Крымский мост

«Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, — сообщили в пресс-службе. — В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский мост, длина которого составляет 19 километров, является самым протяженным в России и одним из крупнейших в Европе. Общая стоимость проекта — 227,92 млрд рублей.

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