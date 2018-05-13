Вашингтон, 13 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Вашингтон и Пекин ведут работу по снятию ограничений с китайской телекоммуникационной компании ZTE. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

wikimedia.org Телефон ZTE

«Председатель Китая Си (Си Цзиньпин) и я сотрудничаем в деле предоставления возможности крупной китайской телефонной компании ZTE быстро вернуться в бизнес, — написал глава Белого дома.— Слишком много людей в Китае потеряли работу. Министерству торговли (США) дано указание сделать дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года шесть должностных лиц из разных разведывательных агентств США (ЦРУ, ФБР и АНБ) заявили комитету по разведке сената, что не рекомендуют жителям страны пользоваться смартфонами китайских производителей Huawei и ZTE.

Руководитель ФБР Кристофер Рей пояснил, что в спецслужбе обеспокоены тем, как в сетях операторов США «набирает вес компания из иностранного государства с отличными от американских ценностями». Позже министерство торговли США задействовало запрет на экспортные привилегии против ZTE за нарушения нормативных положений США о регулировании экспорта.

Читайте также: Китайский гигант ZTE намерен договариваться с США

А также: Китайские Huawei и ZTE запретили продавать на военных базах США