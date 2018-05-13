Кисловодск, Ставропольский край, 13 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае столкнулись два легковых автомобиля — «ВАЗ-2110» и Chevrolet. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, в Кисловодске. По последним данным, в результате инцидента пострадали 6 человек.

«В Кисловодске произошло столкновение «ВАЗ-2110» и автомобиля Chevrolet, — уточнили в Госавтоинспекции. — Травмы получили 6 человек (…), среди них двухлетний ребенок».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «ВАЗ-2110», который выехал на встречную полосу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП в Белоруссии

А также: В Крыму произошло ДТП с участием трех автомобилей