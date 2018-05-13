Лондон, 13 мая, 2018, 18:56 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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На 90+4-й минуте бразильский форвард Габриэль Жезус вырвал победу для своего коллектива — 0:1.

Статистика матча («Саутгемптон"/"МС»)

Удары 7/9

Удары в створ 4/2

Владение 36%/64%

Фолы 7/10

«Горожане» завершили сезон, набрав 100 очков. «Саутгемптон» с 36-ю баллами остался на 17-й позиции.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Есида, Стивенс, Худт, Соареш, Тадич, Ромеу, Бертранд, Редмонд, Хейбьерг, Остин.

«МС»: Браво, Данило, Стоунс, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Де Брейне, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Силва.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Уорд-Прауз — 71, Соареш — 90+1, Хейбьерг — 90+1, Жезус — 90+4.

Голы: Жезус 90+4 — 0:1.