Лондон, 13 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Стадион Джона Смита» был разыгран матч заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Хаддерсфилд» и «Арсенал». Противостояние завершилось минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

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На 38-й минуте лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, замкнув прострел Аарона Рэмзи — 0:1.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Арсенал»)

Удары 8/8

Удары в створ 5/4

Владение 46%/54%

Фолы 9/6

Набрав 63 очка «Арсенал» завершил сезон на 6-й позиции. «Хаддерсфилд» с 37-ю баллами остался вне «зоны вылета».

Составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Инс, Притчард, Мунье.

«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Мустафи, Беллерин, Колашинац, Мхитарян, Рэмзи, Обамеянг, Айуоби, Джака, Ляказетт.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Йоргенсен — 90+3.

Голы: Обамеянг 38 — 0:1.