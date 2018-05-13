Лондон, 13 мая, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд». Противостояние завершилось минимальной победой «манкунианцев» со счетом 1:0.

На 34-й минуте скоростной форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд открыл счет, замкнув поперечную передачу Хуана Маты в пустые ворота — 1:0.

Статистика матча («МЮ"/"Уотфорд»)

Удары 5/5

Удары в створ 1/3

Владение 49%/51%

Фолы 5/7

Набрав 81 очко «МЮ» завершил сезон на 2-й строчке. «Уотфорд» с 41-м очком остался на 14-й строчке.

Составы на матч:

«МЮ»: Ромеро, Байи, Рохо, Блинд, Дармиан, Каррик, Янг, МакТоминей, Санчес, Мата, Рэшфорд.

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Кэткарт, Холебас, Деулофеу, Кабаселе, Ришарлисон, Дукуре, Хьюз, Перейра, Грэй.

Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.

Предупреждения: Рохо — 9, Янг — 58, МакТоминей — 68, Шоу — 90+3.

Голы: Рэшфорд 34 — 1:0.