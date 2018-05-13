«Ливерпуль» разгромил «Брайтон», забив 4 безответных мяча
Лондон, 13 мая, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Энфилд» был разыгран матч заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Ливерпуль» и «Брайтон». Противостояние завершилось крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0.
На 26-й минуте лидер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет, точно пробив в ближний угол — 1:0. Через 14 минут Деян Ловрен удвоил преимущество в счете, замкнув навес Эндрю Робертсона — 2:0. В начале второго тайма Доминик Соланке забил свой дебютный гол в АПЛ — 3:0. На 85-й минуте Робертсон установил окончательный счет — 4:0.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Брайтон»)
Удары 17/1
Удары в створ 11/1
Владение 71%/29%
Фолы 2/6
Набрав 75 очков «Ливерпуль» завершил сезон на 4-й строчке. «Брайтон» с показателем «40» в графе «очки» занял 15-ю позицию.
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фирмино, Салах, Соланке, Мане.
«Брайтон»: Райан, Бонг, Данк, Скелотто, Даффи, Стивенс, Кайал, Кноккарт, Марч, Преппер, Локадия.
Главный арбитр матча: Кевин Френд.
Голы: Салах 26 — 1:0, Ловрен 40 — 2:0, Соланке 53 — 3:0, Робертсон 85 — 4:0.