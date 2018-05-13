Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе
Тбилиси, 13 мая, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Тбилиси на 84-м году жизни скончался актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров в интервью ТАСС.
Цитата из х/ф «Перерыв». Реж. Баадур Цуладзе. 1978. США
Баадур Цуладзе в фильме «Перерыв»
«Баадур Цуладзе скончался», — сказал Шмыров.
Причина смерти заслуженного артиста Грузии пока не уточняется. Информация о похоронах Цуладзе будет сообщена позже.
Баадур Цуладзе — советский и грузинский актер, телеведущий, кинорежиссер и сценарист. Он снялся в фильмах «Пеппи Длинный чулок», «Листопад», «Приключения Буратино», «Будьте моим мужем» и др. Под его режиссурой были созданы 10 кинолент.
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