Калуга, 13 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия коммерческой организацией в городе Жуков денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Как сообщили 13 мая ИА REGNUM в калужском региональном следственного управления СКР, по версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2018 года организация в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам, осуществляла расчеты с контрагентами через расчетные счета взаимозависимой организации.

Таким образом, организация, имеющая задолженность по налогам на сумму более 3 миллионов рублей, уклонялась от ее погашения.

Следователи проводят расследование и сбор доказательств по данному факту, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности.

Читайте также: Амнистирован глава СМУ-11, месяцами не плативший метростроевцам Петербурга

А также: В Югре возбудили дело о невыплате налогов на 53 млн рублей