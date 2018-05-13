Лондон, 13 мая, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Власти Турции намерены продолжать развивать «эффективное и всестороннее» сотрудничество с Великобританией. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на турецко-британском форуме Tatlıdil в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Секрет хороших отношений с Западом по Эрдогану

По его словам, отношения между двумя странами в настоящее время развиваются по «всем направлениям».

«Соединенное Королевство — ценный стратегический партнер Турции, которому доверяет Анкара, — сказал Эрдоган. — Турция готова продолжить эффективное и всестороннее сотрудничество с Великобританией и после Brexit».

Напомним, 13 мая президент Турции Эрдоган прибыл в Великобританию с трехдневным рабочим визитом.

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