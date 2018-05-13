Калуга, 13 мая, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера и заведующей Износковского районного отдела культуры.

Pixabay.com Загребущие руки

Как сообщили 13 мая ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, в конце 2011 года заведующая фиктивно трудоустроила двух лиц в отдел культуры, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли.

Следователи считают, что с конца 2011 г. и вплоть до сентября 2016 г., на протяжении более четырех лет, заведующая и главных бухгалтер ежемесячно присваивали бюджетные денежные средства, выделенные им для оплаты труда этих работников.

Причиненный ущерб оценивается в сумму более 4 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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