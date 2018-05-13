Киев, 13 мая, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Украине не стоит бороться за возвращение Крыма в состав страны. Об этом сообщил украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр в эфире Espreso.TV.

Гелий Коржев. Прозрение. 1999

«Вот мы все говорим: «Да нет, там (в Крыму) наши люди!», — заявил Шкляр. — Ну и в Чикаго их (сознательных украинцев) больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше».

По его словам, жителям Украины не стоит себя «дурить», Крым — это «чужая территория».

Писатель отметил, что в Крыму проживает много «природных россиян», которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в РФ». По его словам, попытки Украины отобрать Крым у РФ вызовут у жителей полуострова лишь ненависть.

«Мы (Украина) же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их (жителей Крыма) на место: выселять, заселять своими, — отметил Шкляр. — Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.