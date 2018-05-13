Калуга, 13 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Правозащитница из Калуги Любовь Мосеева-Элье стала лауреатом премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека 2018 года.

Antipytki.ru Любовь Мосеева-Элье

Как сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM, накануне в Москве Любовь Мосеевой-Элье была вручена премия за деятельность по защите прав и интересов местных сообществ.

Данная церемония состоялась в день, когда в 1976 году была создана Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР — Московская Хельсинкская группа.

Это старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. Организатором и первым руководителем группы стал известный советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР профессор Юрий Орлов, который в советские годы числился одним из известных диссидентов. Сегодня Московская Хельсинкская группа делает все возможное для укрепления и продвижения гражданского общества в России, оказывая всемерное и разностороннее содействие развитию правозащитного и общественного движения в регионах страны.

Kremlin.ru Руководство Московской Хельсинкской группы

Напомним, Мосеева-Элье юрисконсульт и эксперт Калужского регионального общественного движения «За правачеловека», ведущий эксперт проекта «Российские ОНК: новое поколение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Московская Хельсинская группа, удостоила известную в калужском регионе правозащитницу Татьяну Котляр премией, которая присуждается раз в год лучшим правозащитникам страны.

«Я даже не знаю, кто меня выдвигал», — сказала Котляр.

Читайте также: Калужская правозащитница награждена премией Московской Хельсинской группы