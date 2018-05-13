Калуга, 13 мая, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Калужским районным судом вынесен приговор за мошенничество в отношении жительниц областного центра Фатимы М. и Розалии Б. (ч. 2 ст.159 УК РФ).

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Калудской области, следствием установлено, что в период с января 2016 года по октябрь 2017 года подозреваемые, под видом сотрудников Пенсионного фонда, приходили в квартиры престарелых людей и сообщали им заведомо ложную информацию об обмене старых денежных купюр на денежные купюры нового образца. Преступницы вводили в заблуждение пенсионеров, забирали их денежные средства для обмена, но возвращать их не собирались.

Так, с января 2016 года по октябрь 2017 года подозреваемые обманули 5 пенсионеров. Ущерб от преступления составил более 200 тыс. рублей. Похищенными денежными средствами жительницы г. Калуги распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимыми потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины и определил окончательное наказание Фатиме М. в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Розалии Б. в виде 2 лет 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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