Детская футбольная команда с Украины попала в ДТП в Белоруссии
Минск, 13 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Белоруссии на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь» попал в ДТП автобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
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Знак «Дети»
Инцидент произошел в воскресенье, 13 мая, вблизи деревни Мартынюки.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один ребенок, еще шестеро получили серьезные травмы.
«У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины аварии.
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