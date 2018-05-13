Минск, 13 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Белоруссии на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь» попал в ДТП автобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

Pxhere.com Знак «Дети»

Инцидент произошел в воскресенье, 13 мая, вблизи деревни Мартынюки.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один ребенок, еще шестеро получили серьезные травмы.

«У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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