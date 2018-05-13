Уфа, 13 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Уфа» и «Тосно». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

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На 30-й минуте Дмтирий Живоглядов открыл счет — 1:0. Через 2 минуты российский левый форвард Дмитрий Сысуев удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Ивана Пауревича — 2:0. В начале второго тайма нигерийский форвард Сильвестр Игбун довел счет до разгромного — 3:0. На 81-й минуте Иван Пауревич отметился забитым голом — 4:0. Через 3 минуты Живоглядов оформил дубль — 5:0.

Статистика матча («Уфа"/"Тосно»)

Удары 12/10

Удары в створ 6/4

Владение 48%/52%

Фолы 10/8

Набрав 43 очка «Уфа» завершила сезон на 6-м месте. «Тосно» покинул РФПЛ с 24-мя баллами.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Тумасян, Неделчару, Салатич, Пауревич, Сысуев, Обляков, Игбун.

«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Роша, Скворцов, Галиулин, Полетнович, Рикардиньо.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Предупреждения: Роша — 29, Скворцов — 48, Тумасян — 51, Живоглядов — 85, Сафрониди — 88.

Голы: Живоглядов 30 — 1:0, Сысуев 32 — 2:0, Игбун 50 — 3:0, 82 — 4:0, Пауревич 81 — 4:0, Живоглядов 84 — 5:0.