«Ахмат» выстоял под натиском «Амкара»
Пермь, 13 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Амкар» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Амкар"/"Ахмат»)
Удары 12/2
Удары в створ 8/1
Владение 58%/42%
Фолы 11/14
«Ахмат» с 39-ю очками завершил сезон на 9-м месте. «Амкар» будет бороться с 3-м и 4-м местом ФНЛ за право играть в высшем дивизионе России в следующем году.
Составы на матч:
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Белоруков, Гол, Гащенков, Форбс, Рязанцев, Баланович.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Родолфо, Исмаэль, Швец, Гиголаев, Митришев, Балай.
Главный арбитр матча: Алексей Николаев.
Предупреждения: Костюков — 82, Бодул — 84.
Удаления: Анхель — 51.