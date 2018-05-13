Пермь, 13 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Звезда» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Амкар» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Похвальная стойкость

Статистика матча («Амкар"/"Ахмат»)

Удары 12/2

Удары в створ 8/1

Владение 58%/42%

Фолы 11/14

«Ахмат» с 39-ю очками завершил сезон на 9-м месте. «Амкар» будет бороться с 3-м и 4-м местом ФНЛ за право играть в высшем дивизионе России в следующем году.

Составы на матч:

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Белоруков, Гол, Гащенков, Форбс, Рязанцев, Баланович.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Родолфо, Исмаэль, Швец, Гиголаев, Митришев, Балай.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Костюков — 82, Бодул — 84.

Удаления: Анхель — 51.