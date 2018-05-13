«Динамо» минимально обыграл «Спартак»
Москва, 13 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Спартак» и «Динамо». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «динамиков».
На 35-й минуте таранный российский форвард Евгений Луценко открыл счет ударом с пенальти — 0:1.
Статистика матча («Спартак"/"Динамо»)
Удары 11/11
Удары в створ 5/5
Владение 56%/44%
Фолы 7/12
Набрав 40 очков «Динамо» завершил сезон на 8-й позиции. «Спартак» с 56-ю очками потерял 2-ю строчку.
Составы на матч:
«Спартак»: Ребров, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Зобнин, Промес, Самедов, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Адриано.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Козлов, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко, Луценко.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев
Предупреждения: Козлов — 9, Рыков — 9, Кутепов — 35, Марков — 90+5, Ташаев — 90+5, Ребров — 90+6.
Голы: Луценко (пен) 35 — 0:1.