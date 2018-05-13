Москва, 13 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Спартак» и «Динамо». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «динамиков».

Fcdynamo.ru Футболисты московского «Динамо»

На 35-й минуте таранный российский форвард Евгений Луценко открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча («Спартак"/"Динамо»)

Удары 11/11

Удары в створ 5/5

Владение 56%/44%

Фолы 7/12

Набрав 40 очков «Динамо» завершил сезон на 8-й позиции. «Спартак» с 56-ю очками потерял 2-ю строчку.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Зобнин, Промес, Самедов, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Адриано.

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Козлов, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко, Луценко.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев

Предупреждения: Козлов — 9, Рыков — 9, Кутепов — 35, Марков — 90+5, Ташаев — 90+5, Ребров — 90+6.

Голы: Луценко (пен) 35 — 0:1.