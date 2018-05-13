Тула, 13 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Арсенал» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Арсенал» и «Локомотив». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «пушкарей».

Pluttt Фанаты тульского «Арсенала»

На 29-й минуте российский таргетман Артем Дзюба вывел хозяев вперед — 1:0. В конце матча Кантемир Берхамов установил окончательный счет — 2:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Локомотив»)

Удары 14/5

Удары в створ 2/1

Владение 49%/51%

Фолы 19/12

Набрав 42 очка «Арсенал» завершил сезон на 7-й строчке. «Локомотив» с 60-ю баллами стал чемпионом турнира.

Составы на матч:

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Сунзу, Хагуш, Альварес, Берхамов, Кангва, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Дзюба.

«Локомотив»: Коченков, Михалик, Ротенберг, Денисрв, Кверквелия, Ари, Фернандеш, Тарасов, Баринов, Миранчук, Эдер.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Беляев — 41, Кверквелия — 45, Сунзу — 53, Ротенберг — 57, Хагуш — 78, Эдер — 80.

Удаления: Кверквелия — 86.

Голы: Дзюба 29 — 1:0, Берхамов 90+1 — 2:0.