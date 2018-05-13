Ростов-на-Дону, 13 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Ростов» и «Урал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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На 57-й минуте скоростной фланговый нападающий Алексей Ионов вывел коллектив из Ростова-на-Дону вперед — 1:0.

Статистикаматча («Ростов"/"Урал»)

Удары 8/7

Удары в створ 3/3

Владение 52%/48%

Фолы 11/8

Набрав 37 очков «Ростов» избежал «зоны вылета». «Урал» с тем же количеством очков завершил сезон на 12-м месте.

Составы на матч:

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Калачев, Гулиев, Ионов, Гацкан, Сигурдарсон.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Кулаков, Меркулов, Чернов, Бикфалви, Димитров, Фидлер, Эль Кабир, Емельянов, Ильин.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Фидлер — 41, Ароян — 88.

Голы: Ионов 57 — 1:0.