Краснодар, 13 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Краснодар» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Краснодар» и «Рубин». Матч завершился со счетом 1:1.

richard_north Пополам

В начале второго тайма Павел Мамаев вывел коллектив из Краснодара вперед — 1:0. В конце матча форвард сборной Израиля Сердар Азмун вырвал ничью — 1:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Рубин»)

Удары 10/9

Удары в створ 6/6

Владение 53%/47%

Фолы 15/12

Набрав 54 очка «Краснодар» завершил сезон на 4-й строчке. «Рубин» с 38-ю баллами опустился на 10-ю позицию.

Составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев, Перейра, Масиэл, Смолов, Клаессон.

«Рубин»: Джанаев, Устинов, Энаке, Кудряшов, Навас, Камболов, Коновалов, Могилевец, Нобоа, Азмун, Попов.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Масиэл — 44, Камболов — 45+3, Перейра — 48, Мамаев — 56, Смолов — 61.

Голы: Мамаев 56 — 1:0, Азмун 88 — 1:1.