«Зенит» забил 6 безответных мячей в ворота «СКА-Хабаровска»
Санкт-Петербург, 13 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Крестовский» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Зенит» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу «сине-бело-голубых».
В дебюте матча аргентинский скоростной форвард Себастьян Дриусси открыл счет — 1:0. В роли ассистента выступил Доменико Кришито. Через 15 минут Антон Заболотный удвоил преимущество в счете, забив свой первый гол за «Зенит» — 2:0. На 38-й минуте атакующий полузащитник сборной России Александр Ерохин довел счет до разгромного — 3:0. В начале второго тайма Ерохин оформил дубль — 4:0. Через 11 минут Ерохин записал на свой счет третий гол — 5:0. На 78-й минуте Ерохин оформил покер — 6:0.
Статистика матча («Зенит"/"СКА-Хабаровск»)
Удары 21/5
Удары в створ 14/1
Владение 63%/37%
Фолы 10/10
Набрав 53 очка «Зенит» завершил сезон на 5-й строчке. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками покинул высший дивизион России с последнего места.
Составы на матч:
«Зенит»: Бабурин, Кришито, Жирков, Смольников, Мевля, Паредес, Ригони, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Заболотный.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Димидко, Черевко, Гришко, Наваловский, Кабутов, Федотов, Самсонов, Савичев, Канунников.
Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.
Предупреждения: Кузяев — 37, Мевля — 55, Жирков — 56, Савичев — 65, Черевко — 74.
Голы: Дриусси 6 — 1:0, Заболотный 21 — 2:0, Ерохин 38 — 3:0, Ерохин 49 — 4:0, Ерохин 60 — 5:0, Ерохин 78 — 6:0.