Санкт-Петербург, 13 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Крестовский» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Зенит» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Разгром

В дебюте матча аргентинский скоростной форвард Себастьян Дриусси открыл счет — 1:0. В роли ассистента выступил Доменико Кришито. Через 15 минут Антон Заболотный удвоил преимущество в счете, забив свой первый гол за «Зенит» — 2:0. На 38-й минуте атакующий полузащитник сборной России Александр Ерохин довел счет до разгромного — 3:0. В начале второго тайма Ерохин оформил дубль — 4:0. Через 11 минут Ерохин записал на свой счет третий гол — 5:0. На 78-й минуте Ерохин оформил покер — 6:0.

Статистика матча («Зенит"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 21/5

Удары в створ 14/1

Владение 63%/37%

Фолы 10/10

Набрав 53 очка «Зенит» завершил сезон на 5-й строчке. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками покинул высший дивизион России с последнего места.

Составы на матч:

«Зенит»: Бабурин, Кришито, Жирков, Смольников, Мевля, Паредес, Ригони, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Заболотный.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Димидко, Черевко, Гришко, Наваловский, Кабутов, Федотов, Самсонов, Савичев, Канунников.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Кузяев — 37, Мевля — 55, Жирков — 56, Савичев — 65, Черевко — 74.

Голы: Дриусси 6 — 1:0, Заболотный 21 — 2:0, Ерохин 38 — 3:0, Ерохин 49 — 4:0, Ерохин 60 — 5:0, Ерохин 78 — 6:0.