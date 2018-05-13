Москва, 13 мая, 2018, 15:55 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч заключительного 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги 2017/18 между командами ЦСКА и «Анжи». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

allenallen1910 Минимальный перевес

В дебюте матча фланговый нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса открыл счет — 1:0. Через 24 минуты российский правый вингер Арсен Хубулов сравнял счет — 1:1. На 62-й минуте бразильский скоростной оттянутый форвард Витиньо вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча (ЦСКА/"Анжи»)

Удары 8/6

Удары в створ 5/4

Владение 60%/40%

Фолы 15/9

Набрав 58 очков, ЦСКА поднялся на 2-е место. «Анжи» с 24 очками будет бороться за сохранение места в РФПЛ с 3-м и 4-м местом ФНЛ.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Дзагоев, Головин, Набабкин, Муса, Витиньо, Чалов.

«Анжи»: Будаков, Мусалов, Армаш, Самарджич, Яковлев, Антон, Поку, Данченко, Прудников, Хубулов, Маркелов.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Набабкин — 32, Головин — 68, Данченко — 68, Антон — 90+2.

Голы: Муса 9 — 1:0, Хубулов 33 — 1:1, Витиньо 62 — 2:1.