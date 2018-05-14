* государство" — запрещённая в России организация

Джакарта, 13 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы в трёх христианских церквях на острове Ява в Индонезии. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Reuters.

Цитата из д/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США Террористы

По сообщению индонезийских властей террористы использовали детей в качестве смертников.

По последним данным в результате взрывов погибли 11 человек, более 40 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три взрыва прогремели в христианских церквях в Восточной Яве, Индонезия.

Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на востоке острова Ява в 7:15 утра по местному времени (5:15 мск). Спустя пять минут прогремел второй взрыв в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro) в том же городе. Спустя ещё пять минут прогремел третий взрыв в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).