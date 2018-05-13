Москва, 13 мая, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Гидрометцентр России продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области до конца дня 14 мая.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что из-за жаркой сухой погоды в столичном регионе сохраняется высока пожароопасность.

Сегодня воздух в столице прогрелся до +26 градусов.

Напомним, регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов уже несколько дней находятся под влиянием мощного малоподвижного антициклона, который сформировал сухую и жаркую погоду.