Тель-Авив, Израиль, 13 мая, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин, дочь и советник президента США Иванка Трампа, а также её супруг и старший советник Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Израиль, чтобы принять участие в открытии американского посольства в Иерусалиме. Об этом сегодня, 13 мая, пишет Haaretz.

U.S. Department of Defense Флаги США и Израиля

Известно, что официальная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоится 14 мая. Ранее предполагалось, что в церемонии примет участие сам президент США Дональд Трамп, однако затем стало известно, что этого скорее всего не произойдёт.

Однако сам Трамп до сих пор не исключает, что примет участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года президент Трамп заявил, что его страна признает Иерусалим столицей государства Израиль и поручил государственному департаменту перенести в этот священный город посольство США из Тель-Авива.

Решение Трампа вызвало бурю негодования в арабском мире и особенно в Палестине. Начались массовые акции протеста, постоянно переходящие в столкновения палестинцев с израильскими службами безопасности. В результате этих столкновений уже погибли несколько человек.

В европейским странах, в том числе в России весьма сдержанно отнеслись к решению Трампа, и указали, что официально признанной столицей Израиля будут продолжать считать Тель-Авив, так как статус Иерусалима до сих пор четко не определен на уровне ООН. Дело в том, что Израиль в 1967 году оккупировал Восточный Иерусалим, который находился под контролем палестинцев, а затем аннексировал его. Эта аннексия не признается большинством государств.

Осложняет ситуацию тот факт, что Иерусалим является священным городом сразу для трёх религий — иудаизма, христианства и ислама.