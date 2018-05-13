Кабул, 13 мая, 2018, 14:09 — ИА Регнум. При нападении боевиков на финансовый департамент таможни в Афганистане были убиты, как минимум, шесть человек. О случившимся сегодня, 13 мая, сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на информацию от местных властей.

U.S. Army Афганские полицейские

Ранее сегодня стало известно, что утром 13 мая террорист-смертник устроил мощный взрыв у входа в здание таможенного управления в афганском городе Джелалабаде. В результате взрыва погибло не менее шести человек, около 20 пострадали.

После того, как взрыв прогремел группа неизвестных боевиков взяла штурмом здание таможенного управления. Прибывшие на место подразделения сил безопасности Афганистана вступили в боестолкновение с боевиками.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя отвественность за нападение.